Італія

Польський форвард продовжить виступати за "стару синьйору".

Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про підписання на постійній основі нападника Аркадіуша Міліка, права на якого раніше належала марсельському Олімпіку.

29-річний поляк захищав кольори туринців починаючи з літа минулого року на правах оренди, проте відтепер він є повноцінним гравцем клубу італійської Серії А.

Сума трансферу офіційно не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, Ювентус заплатив за Міліка 6 мільйонів євро та ще 1 млн передбачено у якості бонусів.

Всього Аркадіуш Мілік провів за Ювентус 39 поєдинків, у яких він забив дев'ять голів та віддав один асист.