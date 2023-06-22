Італія

Туринський клуб попрощався з досвідченим форвардом.

Аргентинський нападник Анхель Ді Марія останній футбольний рік провів у складі туринського Ювентуса, куди перейшов на правах вільного агента після виступів за французький Парі Сен-Жермен.

І хоча здобутками на клубному рівні через внутрішні проблеми "Старої Синьйори" 35-річний виконавець не може, проте за цей час він устиг здобути звання чемпіона світу в складі збірної Аргентини.

Однак угоду з Ювентусом було розраховано всього на один сезон, тож після завершення кампанії туринський клуб офіційно оголосив про відхід свого зіркового виконавця.

У складі "зебр" Анхель устиг провести 40 матчів, забивши вісім голів та віддавши сім гольових передач.