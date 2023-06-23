Італія

Гравець може залишити Сассуоло.

Інтер, Мілан і Ювентус націлені на Давіде Фраттезі: "Я впевнений, що мій агент знайде спосіб задовольнити моє бажання знайти новий клуб".

23-річного гравця хочуть підписати деякі з найкращих клубів Італії, і очікується, що він залишить Сассуоло влітку.

"Я дуже вдячний цьому клубу", — сказав Фраттезі Gazzetta.

"Сассуоло назавжди залишиться в моєму серці. Тепер я готовий йти. Алессіо Діонізі був дуже важливий для мого зростання. Він і клуб чекали мене".

Інтер, Ювентус і Мілан протягом попередніх кількох днів зустрічалися з агентом гравця Беппе Різо, щоб обговорити можливу угоду.

"Це приємне відчуття, я не можу цього заперечити. Зараз я трохи нервую, я хотів би визначити цю ситуацію", — сказав Фраттезі.

"Я думаю про свого дідуся Карміна. Раніше він читав газети, любив футбол, а сьогодні він був би такий щасливий".

Вважається, що Інтер домовився про умови з італійським півзахисником, хоча Мілан може мати гроші, які хоче Сассуоло після продажу Сандро Тоналі в Ньюкасл.

"Я постараюся бути максимально щирим. Я вибрав свій наступний клуб, і я впевнений, що мій агент знайде спосіб задовольнити моє бажання щодо цього вибору", — зізнався Фраттезі. "Але я знаю, що є й інші клуби, зацікавлені в моєму трансфері.

Я хотів би зіграти в Лізі чемпіонів, але це не першочергове бажання, проект має більше значення", — сказав Фраттезі.

"У той же час немає різниці між командою, яка готова перемагати, і командою, яка повинна перебудовуватися. Я був би мотивований так само. Мені 23, і мені пора взяти на себе певні обов’язки" — підсумував гравець.