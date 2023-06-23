Коуч хоче залишитися у Римі.
Жозе Моуріньо - Getty Images
23 червня 2023, 16:59
За інформацією Il Corriere dello Sport, Жозе Моуріньо поспішає дізнатися про плани Роми щодо продовження його контракту, і Особливий міг зустрітися з власником Деном Фрідкіним у Португалії щодо цього.
Очікується, що Моуріньо залишиться в столиці до завершення свого контракту в 2024 році, але, як повідомляє Il Corriere dello Sport, він дуже хоче дізнатися про довгострокові плани клубу щодо його майбутнього.
Зараз Моуріньо перебуває у відпустці в Португалії, і, як повідомляє Il Corriere dello Sport, власник Роми Фрідкінг також прибув до країни на своєму приватному літаку в четвер.
Директори Роми зараз зайняті на трансферному ринку, намагаючись заробити 30 мільйонів євро до завершення місяця, щоб відповідати правилам FFP.
У звіті стверджується, що Рома відчуває фінансові труднощі, тому вони роблять свою оцінку нинішній ситуації, перш ніж запропонувати нову довгострокову угоду Моуріньо. З іншого боку, тренер хоче гарантій на довгостроковий проект, але немає сумнівів, що він залишиться біля керма в сезоні-2023-24.