Італія

Коуч хоче залишитися у Римі.

За інформацією Il Corriere dello Sport, Жозе Моуріньо поспішає дізнатися про плани Роми щодо продовження його контракту, і Особливий міг зустрітися з власником Деном Фрідкіним у Португалії щодо цього.

Очікується, що Моуріньо залишиться в столиці до завершення свого контракту в 2024 році, але, як повідомляє Il Corriere dello Sport, він дуже хоче дізнатися про довгострокові плани клубу щодо його майбутнього.

Зараз Моуріньо перебуває у відпустці в Португалії, і, як повідомляє Il Corriere dello Sport, власник Роми Фрідкінг також прибув до країни на своєму приватному літаку в четвер.

Директори Роми зараз зайняті на трансферному ринку, намагаючись заробити 30 мільйонів євро до завершення місяця, щоб відповідати правилам FFP.

У звіті стверджується, що Рома відчуває фінансові труднощі, тому вони роблять свою оцінку нинішній ситуації, перш ніж запропонувати нову довгострокову угоду Моуріньо. З іншого боку, тренер хоче гарантій на довгостроковий проект, але немає сумнівів, що він залишиться біля керма в сезоні-2023-24.