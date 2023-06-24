Італія

Талановитий гравець виключно набирає популярність на ринку.

Римський Лаціо останніми днями активізував роботу на трансферному ринку та намагається завершити комплектацію власного складу перед початком нового сезону.

Одним із потенційних новачків "орлів" віднедавна вважається нападник бразильського Сан Паулу Маркос Леонардо Сантос Алмейда, або просто — Маркос Леонардо.

20-річний вихованець місцевої академії долучився до складу "дорослої" команди три роки тому, і за цей час назбирав 42 голи та 10 гольових передач у 143 іграх.

Це робить його привабливим для клубів футбольної Європи, тоді як Лаціо потребує нападника на підміну Чіро Іммобіле, або Педро чи Феліпе Андерсона, щодо яких зростає інтерес збоку клубів із Саудівської Аравії.

Як повідомляє італійська преса, Лаціо напередодні зробив стартову пропозицію "чорно-білим" у розмірі 10 млн євро, тоді як ті хочуть не менше 13 млн євро.

У цьому сезоні на рахунку бразильця 24 матчі, дев’ять голів та три гольові передачі.