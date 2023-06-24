Італія

В команди може бути поповнення.

Партенопеї перебувають у стані зміни після недавнього успіху в завоюванні скудетто.

Лучано Спаллетті віддає тренерський пост до Руді Гарсії, а директор Крістіану Джунтолі наближається до переходу в Ювентус.

La Gazzetta dello Sport через TMW розповідає, як Наполі шукає заміну для Лосано і вважає, що Кубо може стати ідеальним вибором для посилення команди Руді Гарсії цього літа.

22-річний японський форвард, оцінений приблизно в 20 мільйонів євро, забив дев’ять голів і віддав сім результативних передач у 35 матчах Ла Ліги цього сезону.

Альтернативами Кубо є Томмазо Бальданзі з Емполі, Єремі Піно з Вільярреала та Едон Жегрова з Лілля.