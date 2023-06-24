Незабаром про нову угоду зі нідерландським центрбеком було оголошено офіційно.
Стефан де Врей, getty images
24 червня 2023, 17:58
Центральний захисник Інтера Стефан де Врей вирішив пов'язати майбутнє зі своїм нинішнім клубом.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "нерадзуррі" погодили та підписали з 31-річним нідерландцем нову угоду, яка буде розрахована до літа 2025 року з опцією продовження ще на один сезон.
Невдовзі про продовження контракту з нідерландським центрбеком буде оголошено офіційно. Де Врей залишається в Інтері, незважаючи на спроби із Саудівської Аравії його підписати.
У минулому сезоні Стефан де Врей провів у футболці "нерадзуррі" 38 поєдинків, у яких він забив один гол та заробив п'ять попереджень.