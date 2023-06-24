Італія

Незабаром про нову угоду зі нідерландським центрбеком було оголошено офіційно.

Центральний захисник Інтера Стефан де Врей вирішив пов'язати майбутнє зі своїм нинішнім клубом.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "нерадзуррі" погодили та підписали з 31-річним нідерландцем нову угоду, яка буде розрахована до літа 2025 року з опцією продовження ще на один сезон.

Невдовзі про продовження контракту з нідерландським центрбеком буде оголошено офіційно. Де Врей залишається в Інтері, незважаючи на спроби із Саудівської Аравії його підписати.

У минулому сезоні Стефан де Врей провів у футболці "нерадзуррі" 38 поєдинків, у яких він забив один гол та заробив п'ять попереджень.