Італія

Футболіст може опинитися у Ломбардії.

Нещодавно Інтер зустрівся з агентом Фалі Рамадані, де вони, як повідомляється, обговорили ідею підписання Луки Ромеро, пов'язаного з Міланом, на умовах безкоштовного трансферу.

Аргентинський талант готується залишити Лаціо в кінці цього місяця, так і не зумівши підписати новий контракт з клубом. Дуже розрекламований юнак, він уже тренувався з командою Ліонеля Скалоні "Альбіселесте" та брав участь у чемпіонаті світу серед молоді до 20 років, де двічі забив.

Здається, Ромеро залишиться в Італії, коли його час у Римі підійде до завершення, і Мілан стежить за підлітком, зацікавленим у тому, щоб доєднатися до команди Стефано Піолі цього літа.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, минулого тижня директор Інтера Аусіліо зустрівся з Рамадані в Лондоні, де однією з тем розмови був Ромеро.

"Нерадзуррі" зараз розглядають можливість підписання підлітка, але на даний момент він не є пріоритетом, увага зосереджена на Ромелу Лукаку та Давіде Фраттезі.