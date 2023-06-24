Футболіст може опинитися у Ломбардії.
Лука Ромеро - Getty Images
24 червня 2023, 17:39
Нещодавно Інтер зустрівся з агентом Фалі Рамадані, де вони, як повідомляється, обговорили ідею підписання Луки Ромеро, пов'язаного з Міланом, на умовах безкоштовного трансферу.
Аргентинський талант готується залишити Лаціо в кінці цього місяця, так і не зумівши підписати новий контракт з клубом. Дуже розрекламований юнак, він уже тренувався з командою Ліонеля Скалоні "Альбіселесте" та брав участь у чемпіонаті світу серед молоді до 20 років, де двічі забив.
Здається, Ромеро залишиться в Італії, коли його час у Римі підійде до завершення, і Мілан стежить за підлітком, зацікавленим у тому, щоб доєднатися до команди Стефано Піолі цього літа.
Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, минулого тижня директор Інтера Аусіліо зустрівся з Рамадані в Лондоні, де однією з тем розмови був Ромеро.
"Нерадзуррі" зараз розглядають можливість підписання підлітка, але на даний момент він не є пріоритетом, увага зосереджена на Ромелу Лукаку та Давіде Фраттезі.