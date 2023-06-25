Італія

Серб може продовжити кар'єру у Турині.

Ювентус виявляє інтерес до Сергія Мілінковича-Савича, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, якщо туринський клуб не зможе продовжити контракт з Адрієном Рабьо, вони спробують придбати серба.

Ювентус може запропонувати обміняти Ніколо Ровеллу, який провів сезон у Монці, на Мілінковича-Савича. Півзахисник подобається тренеру Лаціо Мауріціо Саррі.

Нагадаємо, що Мілінкович-Савич виступає за Лаціо з 2015 року.

Мілінкович-Савич провів 36 матчів у Серії А у сезоні-2022/23 та забив 9 голів.