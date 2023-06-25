Італія

Француз хоче набрати ігровий тонус якнайшвидше.

Поль Погба має намір раніше повернутися з відпустки цього літа, повідомляє Football Italia з посиланням на Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, француз повідомив клубу про те, що розпочне роботу 2 липня — на 10 днів раніше, ніж партнери по команді.

Погба сподівається, що зможе краще підготуватися до нового сезону і з погляду форми не поступатиметься одноклубникам, коли розпочнеться чемпіонат Італії.

Нагадаємо, що минулого сезону Погба провів лише 10 матчів за Ювентус через травми.