Італія

Молодіжна світова першість підвищила вартість її учасників.

Не тільки чемпіонатом Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року на момент початку кваліфікації був сповнений цей літній період.

Ще під час клубної кампанії розпочався чемпіонат світу в категорії U-20, у фіналі якого Уругвай здолав Італію (1:0).

Чимало перспективних виконавців зуміла возвеличити ця світова першість, тож не дивно, що це літнє трансферне вікно присвячене й ним зокрема.

У цьому контексті відзначився один із учасників вирішальної гри — італійський опорний півзахисник Маттео Праті, який останній сезон провів у складі СПАЛ.

Ще рік тому 19-річного футболіста придбали за якісь символічні гроші, проте наразі його вартість становить не менше 10 млн євро, які наразі вимагає його клуб від Сассуоло, що першим виявив інтерес до гравця.

Ця сума для "нероверді" є безперечно високою, що суттєво сповільнює перемовини стосовно гравця Серії B.

У цьому сезоні Праті забив два голи та віддав один гольовий пас за 20 матчів.