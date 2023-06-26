Італія

Футболіст незабаром змінить колектив у чемпіонаті Італії.

Генеральний директор Сассуоло Джованні Карневалі надав нову інформацію про ситуацію з Давіде Фраттезі, підтвердивши зусилля Інтера та відсутність підходу з боку Мілана.

23-річний півзахисник став однією з найгарячіших тем літнього трансферного вікна, привернувши увагу кількох топ-клубів Італії, а також команд Прем’єр-ліги.

Останні повідомлення ЗМІ свідчать про те, що Інтер є фаворитом на покупку Фраттезі цього літа, чому допоможе продаж Марсело Брозовіча в Ан-Наср. Мілан нещодавно був пов'язаний з 23-річним футболістом, оскільки вони готуються продати Сандро Тоналі в Ньюкасл Юнайтед.

У розмові з Rai GR Parlamento через Calciomercato.com Карневалі вперше обговорив гонку за підпис Фраттезі.

"Інтер — клуб, який першим оголосив інтерес до гравця, але він робить свої власні оцінки. Очевидно, що пропозицій в нас на столі не бракує.

Особисто я ніколи не зустрічався з Міланом, але якщо прийдуть інші команди, ми готові їх вислухати. Я вважаю, що той, хто прийде першим, має більше шансів закрити угоду".

Він підтвердив ціну Нероверді за 23-річного хавбека.

"Наш запит залишається на рівні 40 мільйонів євро. Це не означає, що ми не зацікавлені в оцінці молоді, у кожних переговорах ви намагаєтеся вислухати все".

Давіде забив 7 голів у сезоні-2022/23.