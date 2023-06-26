Італія

Мароканець може перейти до іншого представника Італії.

Мілан несподівано зацікавився можливістю підписання гравця Марокко Соф'яна Амрабата з Фіорентини, повідомляє Tuttomercato в понеділок вдень.

Россонері продовжують оцінювати потенційні заміни Сандро Тоналі, який, як очікується, буде офіційно представлений як гравець Ньюкасла найближчим часом.

Відповідно до звітів, Tuttomercato стверджує, що Мілан повністю очікує, що Амрабат залишить Фіорентину цього літа, і, як наслідок, проводить "конкретну" оцінку гравця, і може зробити перший офіційний контакт з відповідними сторонами в найближчі дні.

Вважається, що Рокко Коміссо, президент Фіорентини, оцінює Амрабата в 30 мільйонів євро, хоча тосканці ще не отримали офіційної пропозиції від жодного зацікавленого клубу.

Амрабат, який привернув всесвітню увагу своїми виступами на шляху до чвертьфіналу чемпіонату світу 2022 року в Катарі, був на межі переходу в Барселону в січні, хоча ця угода зірвалася після того, як каталонці змогли запропонувати лише оренду з правом викупу.

Зовсім нещодавно з'явилися повідомлення про те, що Амрабат перейде в Атлетіко Мадрид, причому кілька клубів Прем'єр-ліги також раніше виявляли інтерес до футболіста.