Італія

Форвард хоче перейти у клуб.

Повідомляється, що Фіорентина наближається до гравця збірної Італії Матео Ретегі, оскільки Ніколас Бурдіссо веде переговори з Тигресом і Бока Хуніорс.

За словами Foot Mercato, директор Віоли Бурдіссо бере ситуацію в свої руки і особисто веде переговори в Аргентині.

Вони бачать у ньому ідеального спадкоємця Артура Кабрала, а Лука Йовіч також, як очікується, піде далі, і його пов'язують з Галатасараєм.

Нападник технічно належить Бока Хуніорс, але його орендували з правом викупу в Тигресі, де його результативна форма привернула увагу тренера Італії Роберто Манчіні.

Повідомляється, що Бурдіссо переконує Боку та Тигрес прийняти ціну трохи менше ніж 15 мільйонів євро, яку просять за Ретегі.

24-річний гравець забив два голи в двох матчах за "скуадру адзурру" і тепер сподівається продовжити свою клубну кар'єру в Італії.

Інтер був фаворитом, але, схоже, зосередився на інших цілях, перш за все на утриманні Ромелу Лукаку з Челсі.