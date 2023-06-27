Італія

Досвідчений колумбієць поки що не визначився зі своїм майбутнім.

Крайній півзахисник туринського Ювентуса Хуан Куадрадо змінить клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 35-річний колумбієць спільно зі "старою синьйорою" вирішили не продовжувати поточний контракт, який закінчується цього літа.

Таким чином, Куадрадо піде з Ювентуса на правах вільного агента, проте стверджується, що поки футболіст не визначився щодо свого майбутнього.

Зазначається, що досвідчений колумбійець має безліч пропозицій від інших, і він збирається обрати найкращий для себе варіант.

Минулого сезону Хуан Куадрадо провів за Ювентус 47 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив два голи та віддав чотири результативні передачі.