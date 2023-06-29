Італія

Якісне підсилення оборони італійського колективу.

За підсумками цього сезону італійська Болонья зупинилась на дев’ятій сходинці турнірної таблиці, що було визнано керівниками колективу задовільним результатом роботи тренерського штабу на чолі з Тіаго Моттою.

Основою успіху команди стала порівняно невелика кількість пропущених м’ячів — усього 49 за 38 матчів.

У той самий час, за ходом літньої трансферної кампанії Болонья все одно звертала увагу на посилення в центрі захисту, оформивши трансфер центрального захисника АЗ Алкмаар Сема Беукема.

Італійський журналіст Ніколо Скіра повідомив, що 24-річний виконавець оформив домовленість зі своїм новим клубом та незабаром приєднається до команди на літніх зборах.

Контракт Беукема діятиме до 2027 року, тоді як його трансферну вартість оцінили в 4,5 млн євро.

У цьому сезоні Сем провів 44 матчі, забивши три голи.