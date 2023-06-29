Італія

Незабаром клуб проведе переговори із Челсі.

Інтер хоче зберегти Ромелу Лукаку у своєму складі, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, невдовзі міланський клуб проведе нові переговори з Челсі. Інтер хоче взяти в оренду 30-річного футболіста із опцією обов'язкового викупу. При цьому "нерадзурі" хочуть виплачувати за нападника кілька років.

Нагадаємо, що Челсі готовий відпустити Лукаку лише в тому випадку, якщо бельгієць обов'язково буде викуплений.

У сезоні-2022/23 30-річний футболіст провів 37 матчів у всіх турнірах за Інтер: на його рахунку 14 голів та 7 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лукаку може перейти у стан Реала.