Незабаром клуб проведе переговори із Челсі.
РОМЕЛУ ЛУКАКУ, GETTY IMAGES
29 червня 2023, 14:32
Інтер хоче зберегти Ромелу Лукаку у своєму складі, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За його інформацією, невдовзі міланський клуб проведе нові переговори з Челсі. Інтер хоче взяти в оренду 30-річного футболіста із опцією обов'язкового викупу. При цьому "нерадзурі" хочуть виплачувати за нападника кілька років.
Нагадаємо, що Челсі готовий відпустити Лукаку лише в тому випадку, якщо бельгієць обов'язково буде викуплений.
У сезоні-2022/23 30-річний футболіст провів 37 матчів у всіх турнірах за Інтер: на його рахунку 14 голів та 7 результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лукаку може перейти у стан Реала.