Італія

Футболіст може переїхати до клубу.

Як повідомляє Sportitalia, Лаціо збільшив свою пропозицію щодо нападника Сантоса Маркоса Леонардо та включив відсоток від комісії за продаж.

Запитувана ціна залишається 15 млн євро, але Б'янкочелесті сподіваються, що вони зможуть знизити цю суму, додавши скорочення від будь-якого майбутнього продажу. Тим часом фіксовану суму було збільшено приблизно до 12 мільйонів євро, і призначено телефонну конференцію, щоб обговорити ситуацію з бразильським клубом.

Маркосу Леонардо лише виповнилося 20 років у травні, і він є центральним нападником, який вразив на чемпіонаті світу серед молоді до 20 років.

Вихованець молодіжної академії Сантоса, він забив дев'ять голів і віддав три результативні передачі в 25 змаганнях за свій клуб цього сезону.