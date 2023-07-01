Футболіст може змінити нинішній клуб.
Александер Серлот - Getty Images
01 липня 2023, 21:56
Нападник Реал Сосьєдада Александер Серлот є ціллю Мілана.
Норвезький гравець, схоже, залишить Сан-Себастьян цього місяця, оскільки місцевий клуб відмовився активувати пункт про його викуп.
Попередні два сезони Серлот провів на правах оренди на Естадіо Аноета, включаючи чудову кампанію-2022/23, у якій забив 12 голів у Ла Лізі.
Згідно з повідомленнями Relevo, Мілан звернувся до Лейпцига, щоб запитатися щодо можливого трансферу норвезького нападника цього літа.