Італія

Аргентинець хоче залишитись у нинішній команді.

Пауло Дібала відмовився від переходу до Саудівської Аравії, повідомляє Il Messaggero.

За інформацією джерела, у переході був зацікавлений Аль-Хіляль. Клуб з Ер-Ріяда був готовий заплатити римлянам відступні у розмірі 12 мільйонів євро, а гравцеві пропонували значне підвищення зарплати.

Заробітна плата Дібали в Ромі становить близько 6 млн євро на рік. Проте аргентинець відмовив саудівцям. Він хоче залишитись у нинішній команді.

Минулого сезону Серії А 29-річний футболіст провів 25 матчів, відзначившись 12 голами та 6 асистами.