Італія

Гравець може повернутись до Серії A.

Португальський нападник Андре Сілва провів більш-менш стабільний сезон у складі німецького РБ Лейпциг, за який виступає вже третій рік.

Однак "червоні бики" завжди є охочими до оновлень у власному розташуванні, тож лише очікують на момент, коли стосовно їхніх футболістів зроблять запит із привабливою грошовою винагородою.

У той самий час, щодо 27-річного форварда в клубу є певне застереження щодо наслідків давньої травми коліна, яку той отримав ще під час виступів у складі андалузької Севільї на правах оренди з італійського Мілана в сезоні-2018/19, та яка дала про себе знати перед заключним матчем цього сезону.

Саме тому, незважаючи на трансфер двома сезонами раніше за 23 млн євро, РБ Лейпциг наразі запитує в потенційних покупців усього 15-18 млн євро.

Однак і такі гроші, на думку римського Лаціо, який першим відгукнувся на пропозицію, є завеликими, тож наразі "орли" ведуть перемовини з німецьким клубом щодо зменшення вартості трансферу.

За футбольний рік Сілва забив дев’ять голів та віддав стільки ж гольових передач у 44 матчах.