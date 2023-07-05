Італія

Клуб сподівається придбати футболіста Вельсу.

La Gazzetta dello Sport стверджує, що Удінезе цікавиться захисником Челсі Ітаном Ампаду, але гравець збірної Вельсу заробляє понад 1 мільйон євро за сезон, що не відповідає політиці клубної оплати праці.

Попередні два сезони Ампаду провів на правах оренди в Серії А, виступаючи за Венецію та Спецію.

Контракт Ампаду завершується в червні 2024 року, тому Челсі готовий до продажу, щоб не втратити 22-річного гравця безкоштовно, який стане вільним агентом наступного літа. Однак це означає, що Удінезе не може взяти футболіста в оренду, якщо він не продовжить контракт із синіми.

Удінезе шукає заміну Родріго Бекао, який зараз веде перемовини з Торіно та Аталантою. Ампаду також може зіграти в центрі півзахисту, а тренер Удінезе Андреа Соттіл, як повідомляється, цінує його універсальність.