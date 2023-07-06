Італія

Фріульському клубу вочевидь потрібні гроші.

Цей сезон італійської Серії A наряд чи запам’ятався вболівальникам фріульського Удінезе, адже команда посіла 12 сходинку в турнірній таблиці та не претендувала на потрапляння до зони єврокубків.

Однак, що точно запам’яталось місцевій публіці, так це виступ 21-річного сербського атакувального півзахисника Лазара Самаджича.

Гравець "зебренят" вразив інші клуби чемпіонату настільки, що наразі одразу двоє з них претендують на придбання футболіста з німецьким корінням.

Ідеться про римський Лаціо та міланський Інтер, перед якими Удінезе поставив одну єдину умову — 25 млн євро.

У цьому сезоні Самарджич відіграв 39 матчів, забивши п’ять м’ячів та віддавши чотири гольові передачі.