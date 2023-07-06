Італія

Талановитий аргентинець залишив Лаціо вільним агентом та приєднався до "россонері".

Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого вінгера Луки Ромеро, права на якого раніше належали римському Лаціо.

18-річний аргентинець наприкінці останнього сезону залишив табір "орлів" через спливаючий контракт, тому вже зараз він став гравцем "россонері" на правах вільного агента.

Контракт Мілана із Лукою Ромеро буде розрахований до літа 2027 року. У новому клубі він виступатиме під 18-м номером.

У минулому сезоні аргентинський вінгер провів всього 12 поєдинків у всіх турнірах (276 хвилин), відзначившись одним забитим м'ячем.