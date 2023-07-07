Італія

Італійський центрбек не зацікавлений у тому, щоб залишити європейський футбол.

Центральний захисник Леонардо Бонуччі не хоче залишати туринський Ювентус у це літнє міжсезоння. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 36-річний італієць відхилив дві пропозиції від клубів Саудівської Аравії, оскільки не зацікавлений у тому, щоб попрощатися з європейським футболом.

Відзначається, що Бонуччі прагне відробити свій контракт до кінця, який спливає наступного літа, незважаючи на те, що в наступному сезоні його не бачать як основного гравця, та маючи при цьому одну з найвищих зарплат у клубі — 6,5 мільйона євро на рік.

За планами Бонуччі, після ЄВРО-2024 у складі збірної Італії він завершить професійну кар'єру гравця.