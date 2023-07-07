Італія

Команда хоче придбати гравця Хорватії.

Дженоа хоче підписати захисника Саутгемптона Дує Чалета-Цара - повідомляє ресурс Pianetagenoa 1893.

26-річного гравця оцінюють приблизно в 11 мільйонів євро, але він може піти в оренду з правом викупу після вильоту з Прем'єр-ліги.

Лише влітку минулого року він був придбаний у марсельського Олімпіка за 8 мільйонів євро, але не зміг запобігти падінню англійців до Чемпіошипу.

Минулого сезону футболіст провів 20 матчів та забив двічі.