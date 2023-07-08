Італія

Гравець може змінити нинішній клуб.

Марко Арнаутовича пов'язують з Ромою, Міланом і Ювентусом, але його агент наполягає, що нападнику "не потрібно залишати" Болонью.

"Мій брат щасливий у Болоньї, і йому не потрібно нікуди їхати", — сказав GianlucaDiMarzio.com агент і брат Даніель Арнаутович.

Той, хто хоче його, чудово знає його характеристики. Якби було щось конкретне, ми б поговорили з клубом і побачили, чи варто було прощатися чи ні, але зараз він зосереджений лише на тому, щоб розпочати передсезонну підготовку найкращим чином, щоб добре виступати в цій футболці".

У сезоні-2022/23 він зробив 11 результативних дій.