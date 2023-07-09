Юссеф Ен-Несірі привернув увагу Ювентуса, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, туринський клуб може купити нападника Севільї, якщо команду покине Душан Влахович. Іспанський клуб оцінює свого футболіста у 30 мільйонів євро.

Керівництву "б'янконери" Ен-Несірі подобається фізичними даними та вмінням грати на команду.

Минулого сезону Ла Ліги Юссеф забив 8 голів за 31 матч.