Італія

Команда буде виступати у новому комплекті від спонсора.

Ювентус офіційно представив нову виїзну форму від Adidas на сезон-2023/24 в своїх соціальних мережах.

Нова футболка, створена за моделлю гравців першої команди, включаючи Поля Погба, містить горизонтальні рожеві та сірі смуги на білому тлі, які, як кажуть, були натхненні відблисками сонячного світла з Монте-Роза.

Традиційні три смуги Adidas також представлені разом із гербом Ювентуса та передньою частиною логотипу спонсора футболки Jeep.

Юве перебуває на дев’ятому році партнерства з Adidas, угода діє до 2027 року.