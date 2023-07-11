Італія

Футболіст Португалії може змінити клуб.

Агент, який представляє півзахисника Порту Отавіо, наполягає, що Інтер і Ювентус є одними з клубів, які борються за його підписання.

28-річний футболіст народився та виріс у Бразилії, але грає за Португалію, за яку забив три голи в 14 матчах.

Були деякі зв’язки з представниками Серії А, але більшість з них відлякувала ціна в 40 мільйонів євро, хоча його контракт із Порту діє лише до червня 2025 року.

Тим не менш, його агент Ізраель Олівейра непохитний у тому, що в Італії розгортаються перегони за гравця.

"Я можу сказати, що навколо нього є великий інтерес в Італії, і він дуже затребуваний там", — сказав він.

"Я можу підтвердити, що Інтер є серед клубів, які хочуть його. Думаю, що Ювентус також приєднається до гонки за Отавіо. Я хочу чітко пояснити, що гравець не продається, тому або виплачуються всі відступні, або він залишається в Порту" — сказав агент.