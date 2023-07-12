Італія

Півзахисник Ювентуса розповів про свій поточний стан.

Останній футбольний рік бразильський півзахисник туринського Ювентуса Артур Мело провів на правах оренди в англійському Ліверпулі, де через травму так і не зміг стати вагомим гравцем у складі команди Юргена Клоппа.

У підсумку, контракт 26-річного гравця з "червоними" завершився й він був змушений повернутись до Туріну, перебуваючи в невизначеному стані щодо власного майбутнього.

"Я перебуваю в найкращому стані. Я вже дуже добре фізично і морально готовий до нового сезону, який буде дуже важливим для мене, і саме тому я не можу дочекатись його початку.

Звичайно, у кожного є якісь плани щодо перемог і з клубом, і зі збірною Бразилії... Але я більше зосереджений на короткостроковій перспективі.

І Клопп, і мої товариші по команді дуже допомогли мені у важку хвилину, і це те, що я взяв із собою, коли поїхав із Ліверпуля назад до Туріну.

Щодо Прем'єр-ліги, то перше слово, яке спадає на думку, це — інтенсивність, неймовірна інтенсивність. Мені пощастило мати досвід у цій лізі. Це те, що вразило мене найбільше, коли я приїхав до Англії.

Барса під керівництвом Хаві? Він мені подобається як тренер, і він виконав неймовірну роботу цього сезону. Він повернув імідж Барселони, бо хто як не він знає, що подобається каталонцям: гарна гра, володіння м'ячем, агресія. Я захоплювався ним як гравцем і захоплююся ним як тренером. У мене не було можливості грати з ним, але, коли він працює в якості тренера, то я б дуже хотів спробувати це зробити.

Я багато чого навчився з минулого досвіду. Я думаю, що у мене були важкі часи, але я зміг зробити все від себе залежне. Зараз я бачу себе більш зрілим, більш підготовленим і точно кращим у фізичному плані. Також я працював над ментальним станом, що теж дуже важливо.

Я думаю, що настав мій найкращий момент у кар’єрі: я вже маю більше досвіду, більш зрілий, кращий у фізичному плані, кращий і в ментальному. Я хочу повернутися до свого максимального рівня, і я знаю, що зможу це зробити. Мої думки дуже сконцентровані на успіху й я дуже хочу досягти всіх своїх особистих цілей", — заявив бразильський виконавець.

За сезон Артур відіграв чотири матчі (256 хвилин).