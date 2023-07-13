Італія

Форвард відкритий до будь-яких варіантів розвитку подій.

Сербський нападник Душан Влахович лише на початку минулого року здійснив перехід із Фіорентини до складу туринського Ювентуса, однак за цей час помітно збавив оберти в своїх голеадорських здібностях.

На тлі важкого сезону для "зебр" і особисто для їхнього гравця, 23-річний виконавець наразі перебуває в невизначеному стані щодо власного майбутнього.

Влахович попросив своїх агентів вважати його відкритим до будь-якого варіанту розвитку подій, але, як повідомляє італійська преса, окремо зазначив, що, якщо й надійдуть пропозиції з інших клубів, то пріоритетним він вважатиме запрошення від французького Парі Сен-Жермен.

У той самий час лондонські Тоттенгем та Челсі й мюнхенська Баварія намагатимуться конкурувати за його підписання.

Позиція Юве при цьому сформульована просто — 80 млн євро й можна починати перемовини.

Нагадаємо, що туринці заплатили за Влаховича 81,6 млн євро, тоді як перша пропозиція від ПСЖ наразі становить 70 млн євро + бонуси.

За сезон Душан забив 14 голів та віддав чотири гольові передачі в 42 матчах.