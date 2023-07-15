Італія

Півзахиснику немає місця в Ювентусі.

Бразильський центральний півзахисник Артур Мело свого часу в 2018 році в якості дуже перспективного виконавця перейшов до каталонської Барселони із Сантоса за 31 млн євро, однак так і не зміг вийти на оптимальний рівень власних можливостей.

Пізніше в його професійній кар’єрі стався трансфер до туринського Ювентуса, який через свою вартість у 80,6 млн євро згодом викликав чимало запитань у фінансових органів.

Останній рік 26-річний виконавець провів у складі англійського Ліверпуля, проте через травми зіграв усього в чотирьох матчах за колектив Юргена Клоппа, після чого повернувся до розташування "зебр" без особливих сподівань на поліпшення свого статусу під орудою Массіміліано Аллегрі.

Цією невизначеністю щодо майбутнього гравця планує скористатись Фіорентина, яка запропонувала Юве взяти Артура в оренду з правом викупу.

Наразі перемовини поміж клубами точаться виключно довкола суми майбутнього трансферу, тоді як загальні обриси угоди вже домовлені.

Ювентус також бере на себе зобов’язання виплачувати частину зарплатні гравця на час дії орендної угоди.