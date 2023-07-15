Італія

Цікава ситуація з високими запитами футболіста.

Колумбійський універсал Хуан Куадрадо впродовж восьми років був незмінною частиною колективу туринського Ювентуса, проте цього літа завершив свої виступи в складі "Старої Синьйори" та отримав статус вільного агента.

Пропозицій у 35-річного виконавця від європейських клубів удосталь, проте наразі в стадії активних перемовин із ним перебуває черговий представник Саудівської Аравії — Аш-Шабаб.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, клуб із Близького Сходу запропонував гравцю контракт із зарплатнею в 10 млн євро на рік.

Однак Куадрадо одразу відхилив цю пропозицію, зазначивши, що очікує на 15 млн євро заробітної плати за той самий період.

Угоду пропонується укласти строком до 2025 року.

Куадрадо в цьому сезоні зіграв 47 матчів, забивши два голи та віддавши дві гольові передачі.