Італія

У міланському клубі наразі тільки й розмов щодо пошуку форварда.

Незважаючи на певні недоліки функціональних кондицій за ходом останнього сезону, міланський Інтер усе одно розраховував на бельгійського нападника Ромелу Лукаку в прийдешній кампанії.

Однак установлений факт контактів досвідченого гравця з принциповим суперником "нерадзуррі", туринським Ювентусом, поставив масну крапку на перемовинах поміж "зміями" та лондонським Челсі щодо нової орендної угоди виконавця.

Однак потреба в нападнику в Інтера нікуди не поділась, тож наразі в клубі вивчають усі досяжні варіанти.

Зокрема, подейкують про бажання міланського колективу перехопити в Роми форварда мадридського Атлетіко Альваро Морату.

Проте досвідчений іспанець є лише опцією на тлі помітного інтересу Інтера до гравця лондонського Арсенала Фоларіна Балогуна та Юссефа Ен-Несірі з андалузької Севільї.

Іншою якісною пропозицією для "змій" є Дуван Сапата з бергамаської Аталанти.

Щодо всіх цих потенційних опцій міланський клуб наразі веде ретельне вивчення фінансових аспектів.