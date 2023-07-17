У міланському клубі наразі тільки й розмов щодо пошуку форварда.
Альваро Мората, Getty Images
17 липня 2023, 10:09
Незважаючи на певні недоліки функціональних кондицій за ходом останнього сезону, міланський Інтер усе одно розраховував на бельгійського нападника Ромелу Лукаку в прийдешній кампанії.
Однак установлений факт контактів досвідченого гравця з принциповим суперником "нерадзуррі", туринським Ювентусом, поставив масну крапку на перемовинах поміж "зміями" та лондонським Челсі щодо нової орендної угоди виконавця.
Однак потреба в нападнику в Інтера нікуди не поділась, тож наразі в клубі вивчають усі досяжні варіанти.
Зокрема, подейкують про бажання міланського колективу перехопити в Роми форварда мадридського Атлетіко Альваро Морату.
Проте досвідчений іспанець є лише опцією на тлі помітного інтересу Інтера до гравця лондонського Арсенала Фоларіна Балогуна та Юссефа Ен-Несірі з андалузької Севільї.
Іншою якісною пропозицією для "змій" є Дуван Сапата з бергамаської Аталанти.
Щодо всіх цих потенційних опцій міланський клуб наразі веде ретельне вивчення фінансових аспектів.