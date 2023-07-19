Італія

Гравець прокоментував свій трансфер.

Хуан Куадрадо розповів про те, чому він вирішив приєднатися до Інтера після восьмирічного перебування в Ювентусі.

Контракт 35-річного колумбійського футболіста в Турині не продовжили, тому на початку цього місяця він став вільним агентом.

У розмові з медіа-відділом Інтера Хуан вперше розповів про свої емоції після офіційного приєднання до команди.

"Я дуже щасливий, я дякую Богу за цю можливість. Для мене честь бути тут, в одній з найбільших команд Європи, я щасливий".

Куадрадо став п’ятим колумбійцем в історії Інтера слідом за співвітчизником Іваном Кордобою.

"Ми дуже близькі, часто спілкуємося. Коли я збирався побити його рекорд за кількістю ігор, зіграних колумбійцем у Європі, ми разом пожартували, я сказав йому, що ніколи не зможу його побити, але він підігрів мене, сказавши, що ми маємо, і я міг би це зробити.

Тоді мені пощастило, тому що я зіграв багато ігор, більше ніж кумир, Іван мій друг, ми часто спілкуємося, і я щасливий бути тут, поруч з ним".

35-річний футболіст розповів, чому вирішив приєднатися до "нерадзуррі".

"У мене було багато пропозицій, але Італія для мене другий дім. Моя сім'я дуже прив'язана до цієї країни, була можливість залишитися тут з чудовою командою, враховуючи історію цього клубу.

Я вибрав Інтер, тому що ми всі знаємо, що вони представляють на глобальному рівні. Важливо те, що ми з сім’єю щасливі, у нас була можливість залишитися в місці, що для нас є домом, це, безумовно, буде найкращий вибір".

Нарешті Куадрадо запитали, яка його визначальна характеристика на полі.

"Щастя, я завжди намагаюся все робити з посмішкою на обличчі. Мені подобається демонструвати це на полі, я вважаю, що це одна з моїх найважливіших характеристик".

За вісім років у Ювентусі Куадрадо зіграв у 314 іграх у всіх турнірах, допомігши команді виграти п’ять Скудетто, чотири титули Кубка Італії та два Суперкубка Італії.