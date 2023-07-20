Італія

Клуб презентував нові комплекти.

Мілан офіційно представив свою виїзну форму на майбутній сезон-2023/24, використовуючи традиційний і стильний підхід.

Puma не надто відійшла від історії, випустивши новий виїзний комплект, який має білу основу з червоно-чорною смугою, що проходить по лівій стороні, відбілюючи значок.

Виїзна форма Мілана проста і чиста, що, швидше за все, зробить її менш дискусійною, ніж домашня футболка, яка розділила вболівальників через характер чорних смуг.