Італія

Гравець може не змінити клуб.

Повідомляється, що Ювентус зустрінеться з Барселоною найближчими днями, щоб обговорити можливу угоду з Франком Кесс'є.

"Бьянконері" зіграють із "Блауграною" у передсезонному товариському матчі на Лівайс Стедіум у Каліфорнії 23 липня, матч, який може стати не просто можливістю розігрітися перед майбутньою кампанією.

Цього літа Барселоні потрібно скоротити свій фонд заробітної плати, а Кесс'є є одним із найбільш оплачуваних гравців.

Як повідомляє La Stampa через Calciomercato.com, спортивний директор Ювентуса Крістіану Джунтолі вважає, що Кессіє буде ідеальним варіантом для посилення команди Массіміліано Аллегрі цього літа, тому перемовини з Барселоною будуть проведені найближчими днями.