Італія

Бразильський футболіст продовжить кар'єру у Флоренції.

Ювентус та Фіорентина домовилися про оренду Артура, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, за річну оренду свого футболіста Ювентус отримає 3-4 мільйони євро.

Після закінчення орендної угоди "фіалки" зможуть викупити Артура у Ювентуса за 20 млн. євро, опція викупу не є обов'язковою.

У п'ятницю колишній хабек Барселони та Ліверпуля пройде медичне обстеження у Фіорентині.

Артур перейшов до Ліверпуля на правах оренди з Ювентуса у сезоні-2022/23. За цей час він провів лише 13 хвилин за основну команду – у матчі проти Наполі, 7 вересня (1:4).