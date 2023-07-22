Італія

Італійський клуб хоче захистити свого керманича від інтересу інших колективів.

Колишній бразильський футболіст, а нині головний тренер, Тіаго Мотта свій шлях на керівній посаді розпочинав із роботи з молодіжною командою французького Парі Сен-Жермен віком до 19 років.

Однак, здобувши достатньо досвіду, фахівець переїхав до Італії, де, починаючи з 2019 року, уже встиг попрацювати на чолі генуезької Дженоа, Спеції та Болоньї.

Саме на чолі "россоблу" 40-річний головний тренер і перебуває станом на сьогоднішній день, а результат його роботи з командою в минулому сезоні — дев’яте місце та відставання в два бали від зони єврокубків.

Цей досвід сподобався керівництву клубу, тож, згідно з повідомленням італійського журналіста Ніколо Скіри, Болонья наразі працює над продовженням контракту з Моттою ще на додатковий сезон.

Наразі його угода спливає наступного літа.