Італія

Дичина дня від уболівальників римського клубу.

Бразильський центральний півзахисник Маркос Антоніо виступав у складі донецького Шахтаря до моменту початку повномасштабного вторгнення, після чого за 7,5 млн євро перейшов до римського Лаціо.

Дебютний сезон 23-річного виконавця в італійській Серії A навряд чи ствердно можна вважати вдалим, оскільки він був частиною ротації Мауріціо Саррі та здебільшого залишався поза межами стартового складу.

У підсумку, місцева преса почала поширювати чутки щодо можливого відходу Антоніо зі складу "орлів".

Однак реакція на ці новини збоку активної частини фанатів Лаціо опинилась поза межами розуміння.

Учасник угрупування Curva Nord Марко Ранго напередодні розмістив повідомлення в одній із соціальних мереж наступного змісту:

"У зв’язку з останніми підписаннями й неминучим продажем Маркоса Антоніо, ми повернемося до того, щоб мати команду без темношкірих гравців. Усім доброго ранку", — ідеться в повідомленні фаната Лаціо.

Цей пост, на який посилався сам Маркос Антоніо, у підсумку викликав шалене обурення в футбольній італійській спільноті.

"Це просто неймовірно і неприйнятно, що в наш час доводиться читати такі висловлювання.

Хоча, авторе, знай, тобі нічим було мене здивувати. Моя голова завжди буде високо піднята в прагненні боротись із цією маячнею", — залишив повідомлення колишній гравець Шахтаря.

На захист Маркоса одразу виступив його клуб: "Маркосе, твоя боротьба з расизмом — наша спільна боротьба. Весь Лаціо стоїть за тебе.

Для цього жалюгідного коментаря є лише одна характеристика: "сором"".

Італійські правоохоронні органи та Дисциплінарний комітет Серії A вже розпочали розгляд цієї ситуації.

За останній футбольний рік Маркос Антоніо зіграв 22 матчі, забивши один м’яч та віддавши одну гольову передачу.