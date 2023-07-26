Італія

Намагаються втримати юнака в колективі.

Італійський опорний півзахисник Самуеле Річчі повноцінно завершив перехід із Емполі за 9,5 млн євро влітку минулого року, після чого за сезон устиг стати ключовим виконавцем "биків".

На цьому тлі відносно 21-річного виконавця з’явився чималий попит збоку більш іменитих колективів, тож наразі керівництво Торіно шукає вихід із ситуації із значною зацікавленістю щодо власного гравця.

Як повідомляє місцева преса, туринський колектив розпочав перемовини з футболістом щодо нового контракту до 2028 року, хоча чинна угода має дію ще впродовж трьох сезонів.

Річчі пропонують збільшити заробітну платню до 1,2 млн євро на рік.

За сезон Самуеле забив два голи та віддав один гольовий пас у 32 матчах.