Італія

26-річний футболіст може продовжити кар'єру у Серії А.

Домінік Калверт-Льюїн може продовжити кар'єру у Ромі, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, посередники запропонували 26-річного нападника римському клубу.

Контракт англійця з Евертоном розрахований до літа 2025 року.

Зазначимо, що у сезоні-2022/23 Домінік провів 17 матчів в англійській Прем'єр-лізі: на його рахунку два голи та одна результативна передача.

Цікаво, що футболіст пропустив більшу частину сезону через травму.