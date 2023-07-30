26-річний футболіст може продовжити кар'єру у Серії А.
ДОМІНІК КАЛВЕРТ-ЛЬЮЇН, GETTY IMAGES
30 липня 2023, 22:27
Домінік Калверт-Льюїн може продовжити кар'єру у Ромі, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За його інформацією, посередники запропонували 26-річного нападника римському клубу.
Контракт англійця з Евертоном розрахований до літа 2025 року.
Зазначимо, що у сезоні-2022/23 Домінік провів 17 матчів в англійській Прем'єр-лізі: на його рахунку два голи та одна результативна передача.
Цікаво, що футболіст пропустив більшу частину сезону через травму.