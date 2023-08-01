Італія

Футболіст прокоментував свої клубні цілі.

Рафаель Леау покладає великі надії на своє майбутнє після підписання довгострокового контракту з Міланом. "Я думаю, що це той клуб, де я можу виграти Лігу чемпіонів або "Золотий м'яч".

Гравець збірної Португалії поспілкувався з програмою ESPN Deportes Ahora o Nunca, щоб обговорити своє рішення перейти до "россонері", незважаючи на те, що йому пропонували вищу зарплату в Челсі, ПСЖ і Манчестер Юнайтед.

"Я залишився, тому що вони допомогли мені досягти моїх цілей, ми разом виграли Скудетто, і цей клуб дозволив мені рости як гравцю. Я відчуваю себе зрілим, я відчуваю себе лідером своєї команди", — сказав Леау, який цього року змінив футболку під номером 10.

"Я вважаю, що це правильний клуб для продовження моєї кар’єри та досягнення нових цілей, наприклад виграти Лігу чемпіонів або Золотий м’яч".

24-річний гравець забив 16 голів і віддав 15 результативних передач у 48 змагальних іграх за Мілан минулого сезону.