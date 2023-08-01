Італія

Тренер залишиться в колективі.

Президент Лаціо Клаудіо Лотіто спростував чутки про те, що тренер Мауріціо Саррі готовий піти у відставку після невдалого трансферного вікна. "Це все неправда, ми працюємо".

Згідно з різними повідомленнями, включаючи Sportitalia, дискусія між обома сторонами пройшла не дуже добре і ще більше закріпила фундаментальні розбіжності у поглядах між Лотіто та Саррі щодо того, кого купляти на трансферному ринку.

Ця думка була повідомлена президенту Лотіто Tag24, і реакція була сильною.

"Не кажіть дурниць, це абсолютно неправда, зрозуміло? Брехня, взагалі, це все брехня, ми працюємо з Мауріціо надалі".

Газета Il Messaggero стверджує, що Саррі сказав команді, що "залишається тільки для нею", оскільки його позиція з Лотіто стала майже неспроможною.