Італія

Наступна пропозиція Вест Гему від "нерадзуррі" складе 25 мільйонів євро.

Нападник Вест Гема Джанлука Скамакка цього літа може повернутися до італійської Серії А після доволі невдалого сезону в чемпіонаті Англії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "нерадзуррі" планують зробити нову пропозицію щодо 24-річного італійського форварда у розмірі 25 мільйонів євро, при цьому в угоду можуть бути включені певні бонуси.

Відзначається, що Скамакка вже дав свою згоду на трансфер до Інтера. Незабаром ця угода може бути успішно завершена.

У минулому сезоні італійський форвард провів за Вест Гем 27 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 8 голів.