Італія

Гравець може змінити команду.

Кажуть, що Болонья просувається в перемовинах з Фрайбургом щодо гравця угорської збірної Роланда Шаллаї.

За даними Sky Sport Italia, запитувана ціна становить 12 мільйонів євро, і сторона Серії А намагається зменшити її до 10 мільйонів євро.

26-річний гравець забив один гол і віддав п'ять асистів у 19 матчах Бундесліги за Фрайбург минулого сезону.

Саллаї провів 42 матчі за збірну Угорщини, в яких забив 10 голів і віддав 5 результативних передач.