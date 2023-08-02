Італія

Японський хавбек перебуває у статусі вільного агента.

Атакуючий півзахисник Дайчі Камада, який залишив цього літа франкфуртський Айнтрахт на правах вільного агента, отримав чергову пропозицію з італійської Серії А.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, римський Лаціо надіслав 26-річному японцю усну пропозицію щодо потенційного трансферу.

Відзначається, що у Камади є більше трьох варіантів щодо майбутнього розвитку своєї кар'єри — залишається лише рішення самого гравця.

У той же час угода із Міланом, який тривалий час вважався фаворитом на підписання японця, остаточно зірвалася два тижні тому.

У минулому сезоні Дайчі Камада відіграв 47 матчів, забивши 16 голів та віддавши сім гольових передач.