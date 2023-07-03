Італія

У італійського клубу в заявці залишився лише один вільний слот для гравців не з ЄС.

Італійський Мілан цього трансферного вікна заклопотаний питанням підсилення власного складу, однак процес підписання нових футболістів для "россонері" аж ніяк не вийде назвати легким.

Ось і у випадку з японським півзахисником Дайчі Камадаю, контракт якого донедавна належав франкфуртського Айнтрахту, італійський колектив усе ніяк не може визначитись із остаточною пропозицією.

Аж раптом, на обрії з’явився варіант із підписанням нападника іспанського Вільярреала Семюеля Чуквезе, якого особисто Стефано Піолі вважає оптимальним претендентом на місце на правому фланзі атаки в побудові власної команди.

І тут перед Міланом постає проблема вибору — у клубу залишився лише один вільний слот у заявці для гравця, чия рідна країна не належить до складу ЄС, тоді як Камада має японське громадянство, а Чуквезе — нігерійське.

Наразі "россонері" намагаються пришвидшити перемовини з "жовтою субмариною" щодо 24-річного гравця, у якого ще рік за чинним контрактом, змушуючи Камаду очікувати в статусі вільного агента та утримуватись від перемовин із іншими клубами.

Дайчі в цьому сезоні відіграв 47 матчів, забивши 16 голів та віддавши сім гольових передач, тоді як на рахунку Чуквезе 50 зустрічей, 13 м’ячів та 11 результативних пасів.