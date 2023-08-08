22-річний футболіст підписав контракт на п'ять років.
Густав Ісаксен, ФК Лаціо
08 серпня 2023, 15:57
Густав Ісаксен став гравцем Лаціо, повідомив офіційний сайт італійської команди.
22-річний данець підписав угоду з "орлами" на п'ять років. За чутками, за свого футболіста Мідтьюлланн отримає 15 мільйонів євро.
Зазначимо, що у чемпіонаті Данії-2022/23 Ісаксен провів 32 матчі, відзначившись 18 голами та 5 результативними передачами. Він став найкращим бомбардиром ліги.
Також він відіграв три зустрічі у нинішній кампанії.