Італія

22-річний футболіст підписав контракт на п'ять років.

Густав Ісаксен став гравцем Лаціо, повідомив офіційний сайт італійської команди.

22-річний данець підписав угоду з "орлами" на п'ять років. За чутками, за свого футболіста Мідтьюлланн отримає 15 мільйонів євро.

Зазначимо, що у чемпіонаті Данії-2022/23 Ісаксен провів 32 матчі, відзначившись 18 голами та 5 результативними передачами. Він став найкращим бомбардиром ліги.

Також він відіграв три зустрічі у нинішній кампанії.